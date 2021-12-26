Женщина думала, что вкладывает средства в «европейскую брокерскую платформу»
В полицию в Братске обратилась 45-летняя работница лесничества и заявила о том, что неизвестные лица обманули её. Оказалось, женщина через социальные сети нашла рекламу о дополнительном заработке и оставила заявку на заманчивое предложение. Через день ей позвонила девушка, которая представилась работником брокерской фирмы и предложила вложить финансы в «европейскую брокерскую платформу». Щедрость обещаний звонившей не смутили женщину. Поверив, она за 6 дней перевела на указанные номера телефонов 2 миллиона 100 тысяч рублей. Однако снять «прибыль» в дальнейшем не удалось. Так и не дождавшись пополнения банковского счёта, братчанка обратилась за помощью в полицию.
Жителей призывают быть особо осторожными при получении звонков от неизвестных абонентов, предлагающих выгоду при вложении средств. Зачастую так действуют мошенники, не имеющие никакого отношения к реальным торговым площадкам.
- Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счёт, главное — не торопиться, говорят эксперты. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центробанка. Список опубликован на сайте регулятора. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.
Здесь добавили, что лучше найти время и сходить в офис брокера или банка. Как вариант - открыть счёт на официальном сайте компании. Это самый надёжный способ не попасться на уловки мошенников.
Братчанка перевела аферистам более 2 млн
Общество, Фото:
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