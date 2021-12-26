Бурятская певица представила клип о первом снеге









Клип снят при поддержке министерства в рамках реализации программы о сохранении и развитии бурятского языка.



Елена Мохосова – артистка оперной труппы БГАТОиБ (сопрано), лауреат Республиканского конкурса. В Бурятском театре оперы и балета работает с 2011 года.



На сегодня в её репертуаре множество оперных партий мирового и отечественного репертуара: Татьяна («Евгений Онегин» П. Чайковского), Чио-Чио-сан («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини), Микаэла, Фраскита («Кармен» Ж. Бизе), Земфира («Алеко» С. Рахманинова), Оскар («Бал-маскарад» Дж. Верди) и др. Концертная программа артистки тоже обширна и разнообразна - старинные русские романсы, бурятские песни, камерные произведения и др.



Клип в исполнении солистки Бурятского театра оперы и балета Елены Мохосовой на песню «Түрүүшын саһан» (Первый снег) на стихи и музыку Энгельсины Гармаевой является колыбельной великой матери - кормилице Земле, отмечают в минкультуры Бурятии.- Смысл этой песни очень тонок и глубок, актуален во все времена. Песня призывает сохранить первозданность, необыкновенную красоту нашей планеты, оберегать, заботиться, с почтением относиться к уникальной природе Земли, - продолжили здесь.