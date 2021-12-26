Жительницу Бурятии оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

Женщина не признала свою вину
Баунтовский районный суд рассмотрел дело об административной ответственности в отношении 29-летней жительницы, которая, болея COVID-19, покинула место своего проживания - нарушила режим самоизоляции.
На суде женщина вину не признала и заявила, что работник скорой помощи взяла у неё анализ ПЦР в связи с подозрением на COVID-2019, но каких-либо предупреждений о необходимости соблюдать самоизоляцию не делала и не оставила ей номер волонтёрской службы.
Она отметила, что СМС-оповещения о результатах ПЦР не получала. Поехала в магазин, так как закончились продукты, и была безвыходная ситуация.
- Между тем, фельдшер скорой помощи, допрошенная в суде в качестве свидетеля, суду показала, что Р. был открыт больничный лист, сделано разъяснение о том, что больной не должен покидать дом, тем более с подозрением на COVID-2019. Что касается претензий Р. по поводу того, что её не снабдили номерами волонтёрской службы, в профессиональные обязанности медиков это не входит, - рассказали в суде.
Суд квалифицировал её действия по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершённые в период режима ЧС.
В итоге суд не усмотрел уважительности причин нарушения женщиной режима самоизоляции, как и того, что последняя действовала в состоянии крайней необходимости.
Суд назначил ей штраф в 15000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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