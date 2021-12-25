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«В первые часы не спал»: инженер улан-удэнской ТЭЦ-1 рассказал о работе

«В первые часы не спал»: инженер улан-удэнской ТЭЦ-1 рассказал о работе
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме

Руководитель группы по восстановлению повреждённого электрооборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 Дамдин-Цырен Дашанимаев рассказал о ходе работ и трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

По его словам, после возникновения аварийной ситуации весь собственный персонал цеха был распределён, были задачи поставлены. Работа идёт круглосуточно.

- На сегодняшний день нам помогают наши организации – это «Россети», «МЭС», наши филиалы по Бурятии, Забайкальского края. Работают работники Забайкальской дистанции электроснабжения РЖД, Сергей Владимирович Лев, а также их бригады, все бригады, которые работают, ну и частные компании «Сибэлтек», «Сияние», которые занимаются электрическими работами. Поэтому они все привлечены и работают, распределены, работают день, ночь, ни одну секунду не прекращаются, - сказал Дамдин-Цырен Дашанимаев.


Все работники трудятся слаженно, чётко выполняя поставленные задачи.

- Кого-то конкретно определить. Все работают, все выполняют задачи, которые им указаны. На сегодня идёт восстановление двух сетевых насосов, сетевого 9 и двух питательных насосов 7 и 9. Также идёт подготовка к опробованию защит котлоагрегатора номер 6. Есть бригады, которые прокладывают кабельные линии, обзванивают, проверяют на исправность, живые - неживые, такие бригады тоже есть. Я говорю, очень много бригад. Есть демонтажные работы, где на повреждённых участках там тоже люди работают, подготавливают, - продолжил инженер.

Дамдин-Цырен Дашанимаев полагает, что вскоре аварийный режим работы будет закончен и всё вернётся в прежнее русло.

- Я думаю, что сегодня-завтра аварийные работы закончим, а потом уже в дальнейшем будут какие-то работы по восстановлению, по нормальной схеме какие-то работы, стараемся. Уже с сегодняшнего дня… - отметил он.

Дамдин-Цырен Дашанимаев сказал, что на сегодня трудностей уже нет: «Мы все понимаем, что, какие работы выполнить». Но всё же работники несколько устали за эти напряжённые дни.

- Усталость – дело такое, поспал немного, она потом проходит. А когда полностью расслабиться – ну это, наверное, когда всё будет выполнено, и когда всё будет работать, тогда уже можно спать спокойно, - признался инженер.

Также он рассказал, что в первые часы пришлось забыть про сон. Но сегодня удалось отдохнуть, поскольку на работу вышел с утра. Говоря о коллегах, он предположил, что к работе их мотивирует ответственность.

- Мотивирует, конечно, ответственность, ответственность за город. Поэтому каждый, кто здесь работает, понимает, зачем сюда пришли. Таких, которые пришли ради посидеть, таких здесь нет людей. Каждый человек, который заходит на ТЭЦ, на территорию, они ответственно выполняют те или иные задачи, такого нету. Люди действительно ответственно относятся к этой работе, работы восстановительные, - заключил инженер.

На ТЭЦ-1 он трудится с 1987 года.

ТЭЦ-1

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