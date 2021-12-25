В Бурятии появились первые мастера спорта по сумо

Награды вручил министр спорта республики
Приказом Министерства спорта России трое спортсменов из Бурятии Тимур Мункуев, Александр Банзаракцаев, Аюр Дондуков удостоены спортивных званий «Мастер спорта России» по сумо.сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.
Удостоверения и нагрудные знаки им вручил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
- Вы стали первыми в истории нашей республики мастерами спорта России по сумо, пока не самому популярному, но очень зрелищному и близкому для Бурятии виду спорта. Поскольку борьба – важный и национальный вид спорта. Тем более сумо схож с «бухэ барилдаан». Поздравляю вас с высоким спортивным результатом, - поздравил спортсменов Иван Валерьевич.
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