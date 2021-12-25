В Бурятии появились первые мастера спорта по сумо









Приказом Министерства спорта России трое спортсменов из Бурятии Тимур Мункуев, Александр Банзаракцаев, Аюр Дондуков удостоены спортивных званий «Мастер спорта России» по сумо.сообщили в пресс-службе республиканского минспорта.Удостоверения и нагрудные знаки им вручил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.- Вы стали первыми в истории нашей республики мастерами спорта России по сумо, пока не самому популярному, но очень зрелищному и близкому для Бурятии виду спорта. Поскольку борьба – важный и национальный вид спорта. Тем более сумо схож с «бухэ барилдаан». Поздравляю вас с высоким спортивным результатом, - поздравил спортсменов Иван Валерьевич.