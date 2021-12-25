На ТЭЦ-1 работает пять котлов
В квартирах домов Железнодорожного района становится теплее. В домах Советского района также постепенно повышается температура. Ночью были сильные морозы до -35.
- Сегодня на ТЭЦ- 1 в работе находится пять котлов, шестой котёл планируется подключать в ночь с субботы на воскресенье. По всем обращениям жителей сразу оперативно отрабатываем в индивидуальном порядке, - сообщил мэр города Игорь Шутенков на своей странице в Instagram.
На утреннем оперативном штабе сегодня, 25 декабря, градоначальник поручил обеспечить соблюдение графика подачи горячего водоснабжения. Вода будет подаваться на объекты социального обеспечения – в детские сады, больницы, поликлиники в первую очередь по мере возможности.
Идёт постепенное повышение параметров теплоснабжения. Оперштаб, районные штабы, аварийные бригады ведут мониторинг в круглосуточном режиме.
Вчера начата подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома Октябрьского района, всего было подключено 39 многоквартирных домов от центрального теплового пункта в микрорайоне Энергетик, в 44 и 46 микрорайонах.
Сегодня планируется подключение 414 домов в микрорайонах 40, 41, 47, 140А, 142, Энергетик, Мясокомбинат, ул. Калашникова, Жердева, Боевая, Сахьяновой, Столбовая, Павлова, Ключевская, Тулаева. Оставшиеся 301 МКД будут подключены в воскресенье, 26 декабря.
Мэр Улан-Удэ: «В квартирах Железнодорожного района становится теплее»
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