«Байкальская миля» начала приём заявок

Фестиваль скорости на льду пройдёт весной в Бурятии
Фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» пройдёт в Бурятии в 2022 году. Организаторы анонсировали даты мероприятия. Фестиваль скорости состоится 9-13 марта.
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Заявки на участие в «Байкальской миле» принимаются до 20 января 2022 года, либо до окончания свободных мест для участия в заездах. Будут рассматриваться только правильно оформленные заявки, отмечают организаторы.
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- Как принять участие в фестивале? Прежде всего надо внимательно прочитать регламент мероприятия и технический регламент, чтобы понять, насколько вам и вашей технике подходят условия участия. Рекомендуем изучить Книгу рекордов «Байкальской мили», чтобы понять, какие рекорды уже установлены в вашем классе. Подробные правила регистрации на «Байкальскую милю» в качестве участника описаны в регламенте мероприятия и памятке участника, - сообщают устроители мероприятия.
Зрителям рекомендуют приезжать на фестиваль 12 марта – в день торжественного приёма. Но здесь сразу предупреждают, что зрителей могут не допустить из-за возможных ковидных ограничений. Также здесь советуют иметь на рукахQR-код о вакцинации или перенесённом недавно заболевании.
- Мы не можем гарантировать, что на момент проведения мероприятия правительством страны или региона не будут введены новые правила посещения массовых мероприятий зрителями. Мы стараемся предусмотреть разные сценарии и приглашаем на фестиваль участников и зрителей, получивших QR-код (сертификат о вакцинации, сертификат переболевшего или медицинский отвод от вакцинации), - сообщили организаторы «Байкальской мили».
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Мероприятие пройдёт на Байкале в селе Максимиха.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году в «Байкальской миле» приняли участие 19 команд. При этом изначально планировался приезд 150 команд, в том числе из-за рубежа, но планы изменила пандемия. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Возрастное ограничение 0+
«Байкальская миля» начала приём заявок
Общество, Фото:
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