Она посвящена вопросам прав граждан в жилищно-коммунальной сфере
В связи с аварией, произошедшей 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, прокуратура Бурятии организовала специальную «горячую линию» по вопросам прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.
На «горячую линию» обращаться по телефонам: 89140509679, 8 (3012)-214498.
Как сообщал «Байкал-Daily», восстановительные работы на ТЭЦ-1, где после пожара была остановлена работа нескольких котлов, продолжаются. Горячую воду в отключенные дома планируют вернуть в субботу. Также идёт работа по повышению температуры теплоносителя с тем, чтобы вернуть тепло в квартиры горожан.
Прокуратура Бурятии проводит горячую линию из-за аварии на ТЭЦ-1
Общество, Фото:
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