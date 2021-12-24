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Прокуратура Бурятии проводит горячую линию из-за аварии на ТЭЦ-1

Прокуратура Бурятии проводит горячую линию из-за аварии на ТЭЦ-1
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она посвящена вопросам прав граждан в жилищно-коммунальной сфере

В связи с аварией, произошедшей 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, прокуратура Бурятии организовала специальную «горячую линию» по вопросам прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

На «горячую линию» обращаться по телефонам: 89140509679, 8 (3012)-214498.

Как сообщал «Байкал-Daily», восстановительные работы на ТЭЦ-1, где после пожара была остановлена работа нескольких котлов, продолжаются. Горячую воду в отключенные дома планируют вернуть в субботу. Также идёт работа по повышению температуры теплоносителя с тем, чтобы вернуть тепло в квартиры горожан.



прокуратура горячая линия

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