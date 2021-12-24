В Бурятии не спешат доделывать ремонт гимназии

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Гусиноозёрская гимназия получила 14 млн рублей на капремонт, но он получился некачественным



Два года назад в здании гимназии №2 города Гусиноозёрск был произведен капитальный ремонт стоимостью около 14 млн руб. Однако работы были проведены подрядчиком некачественно: фасад здания, полы и водосточная система требовали устранения недочетов. Это проявилось в ходе эксплуатации здания через год после капитального ремонта.



В школе, которую посещает 491 ребенок, до сих пор не устранены нарушения, допущенные два года назад при проведении капремонта, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Ещё в процессе капитального ремонта общественники начали бить тревогу. Однако на тот момент прокуратура не нашла нарушений. Объект был сдан и принят. Сейчас учебный процесс в гимназии происходит в условиях ненормативного состояния здания.



Последствия проведённого в 2019 году капремонта гимназии вызвали возмущение и у члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератора тематической площадки «Жилье и городская среда» Светланы Калининой. Она побывала в учебном учреждении с рабочим визитом в октябре 2021-го.



- Прокуратура после обращений Народного фронта внесла представление начальнику Селенгинского районного управления образования по факту некачественного ремонта и отсутствия действий по исправлению его недочётов, а также привлекла к административной ответственности директора гимназии, - сообщили в ОНФ.



После этого заказчик начал претензионную работу по исполнению гарантийных обязательств по ряду работ – переустановке водосточной системы по всему периметру здания, перестиланию линолеума в коридоре первого этажа здания, ремонту ламината в актовом зале, штукатурного покрытия фасадной части здания по всей его площади, облицовке парадного крыльца керамической плиткой заново в полном объеме, а также взысканию штрафа в размере 139,5 тыс. руб.



Отмечается, что руководство гимназии в июле 2020 года обратилось в Арбитражный суд с иском об обязании устранения недостатков работ и взыскании штрафа. Суд вынес решение в пользу истца и в срок до 15 мая 2021 года обязал подрядчика ООО «Альянс» выполнить работы по устранению недостатков согласно претензионному перечню. Но работы не были произведены, пришли к выводу в ОНФ.



Активисты Народного фронта держат вопрос ремонта гимназии на контроле и намерены следить за устранением недочетов капремонта.

