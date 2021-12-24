Популярный стендап-комик Павел Дедищев выступит в Улан-Удэ с сольным концертом. Он состоится 5 января в 18:30 на сцене бара «Грильяж».
Это будет уже третья попытка артиста посетить Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», Павел Дедищев планировал приехать в Бурятию два раза, однако оба выступления отложили по разным причинам, в том числе из-за коронавируса.
Павел Дедищев родился в Курске 5 октября 1990 года. По образованию детский психолог. Окончив вуз, не работал по специальности, так как ещё во время учебы в институте стал принимать участие в КВН и понял, что его призвание — стендап. Переехав в Москву, он стал развивать свой талант артиста разговорного жанра и преуспел на этом поприще.
Сейчас он резидент Stand Up на ТНТ, участник и автор проектов для Labelcom, на котором выходит ютуб-шоу «Что было дальше?» (18+). Один из наиболее заметных представителей российской стендап-сцены благодаря брутальной внешности и самобытной подаче.
«Дедищева любят и уважают в стендап-тусовке, ценят не только как профессионала, но и как верного друга и лидера — именно с инициативы Павла появилось объединение комиков Labelcom, которые выпускают шоу «Что было дальше?». На шоу Дедищев однажды пришёл в качестве гостя, где поделился историей канала-прародителя Labelcom и рассказал одну из своих самых смешных историй. Этот выпуск собрал 27 миллионов просмотров», — рассказали организаторы.
На выступлениях Дедищева можно услышать шутки и о религии, и о политике, и о трудностях жизни, да и вообще у нет запретных тем. «Смелая и честная комедия, основанная на реальных событиях без выдумок. Настолько жизненно, что практически каждый может узнать себя», - анонсируют организаторы.
Билеты на концерт Павла Дедищева в Улан-Удэ приобрести на сайте.
Возрастное ограничение 18+