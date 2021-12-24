Улан-удэнец критически высказался о пресс-конференции президента

Он не услышал жизненно важной информации из уст Владимира Путина



Житель столицы Бурятии очень внимательно наблюдал за ходом ежегодной ставшей традиционной пресс-конференции президента страны. Хотя на ней засветились два бурятских журналиста, нужной для себя и других жителей России информации он не услышал и написал в социальной сети своё мнение.



- Что было сказано важного для людей о зарплатах, пенсиях, новогодних выплатах (при высокой инфляции 8%) на брифинге 23 декабря 2021 года? Ни-че-го... - вопрошает пенсионер.



По его словам, большинство вопросов, задаваемых журналистами на пресс-конференции, не содержали никакой информативной, решающей и смысловой нагрузки.



- Нас интересовала индексация зарплат бюджетникам, индексация пенсий, выдача пособий, социальных выплат семьям с детьми перед Новым годом и в наступающем 2022 году, нас интересует, будет ли остановлен безудержный рост цен на продукты товары и услуги, - отмечает улан-удэнец.



Подытоживая свой пост, который выразил мнение многих россиян, он пишет:



- А уж вопросы про то, каково его отношение к Деду Морозу или какую песенку напевает он утром, нас волнуют мало...



Также новостью пресс-конференции стало, что президент не узнал Ксению Собчак.

