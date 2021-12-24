Он не услышал жизненно важной информации из уст Владимира Путина
Житель столицы Бурятии очень внимательно наблюдал за ходом ежегодной ставшей традиционной пресс-конференции президента страны. Хотя на ней засветились два бурятских журналиста, нужной для себя и других жителей России информации он не услышал и написал в социальной сети своё мнение.
- Что было сказано важного для людей о зарплатах, пенсиях, новогодних выплатах (при высокой инфляции 8%) на брифинге 23 декабря 2021 года? Ни-че-го... - вопрошает пенсионер.
По его словам, большинство вопросов, задаваемых журналистами на пресс-конференции, не содержали никакой информативной, решающей и смысловой нагрузки.
- Нас интересовала индексация зарплат бюджетникам, индексация пенсий, выдача пособий, социальных выплат семьям с детьми перед Новым годом и в наступающем 2022 году, нас интересует, будет ли остановлен безудержный рост цен на продукты товары и услуги, - отмечает улан-удэнец.
Подытоживая свой пост, который выразил мнение многих россиян, он пишет:
- А уж вопросы про то, каково его отношение к Деду Морозу или какую песенку напевает он утром, нас волнуют мало...
Также новостью пресс-конференции стало, что президент не узнал Ксению Собчак.
Улан-удэнец критически высказался о пресс-конференции президента
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