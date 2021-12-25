В Улан-Удэ днём до -25
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.
Температура ночью -30,-35, местами до -43, по Прибайкалью и южной половине при облачности -21,-26, днём -22,-27 местами -12,-17, по крайнему северу -28, -33.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30,-32, днём -23,-25.
В Бурятии морозы до -43 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 25.12.2021
В Улан-Удэ днём до -25
Мероприятие прошло в художественном музее имени Ц.С. Сампилова
Свои работы представят более 40 мастеров Бурятии и Забайкалья
Новые меры начнут действовать с 25 декабря
Рождественские дары передал глава Бурятии
Выпуск готовой продукции планируют начать с третьего квартала 2023 года
Он связал столицу региона с посёлком Молодёжный
Доплата, выпадающая на новогодние каникулы, будет зачислена в декабре
Первый полёт состоится 20 января 2022 года
Мероприятия были посвящены памяти конструктора Або Шаракшанэ
Акция придумана для тех, кто хочет отдохнуть активно и креативно
Она посвящена вопросам прав граждан в жилищно-коммунальной сфере
Соревнования закончатся 26 декабря
Концерт популярного комика состоится в новогодние выходные
Гусиноозёрская гимназия получила 14 млн рублей на капремонт, но он получился некачественным