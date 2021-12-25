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В Бурятии морозы до -43 градусов

В Бурятии морозы до -43 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Улан-Удэ днём до -25

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.

Температура ночью -30,-35, местами до -43, по Прибайкалью и южной половине при облачности -21,-26, днём -22,-27 местами -12,-17, по крайнему северу -28, -33.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -30,-32, днём -23,-25.
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