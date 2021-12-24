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В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 диспетчеры получили шквал звонков

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 диспетчеры получили шквал звонков
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
«В большей мере это психологический момент», - поделилась оперативный дежурный

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Улан-Удэ работает в усиленном режиме. За сутки на телефоны диспетчеров поступило более 1700 обращений от горожан. Ранее за сутки служба принимала от 300 до 1000 звонков, сообщили в пресс-службе мэрии. Связан шквал звонков с аварией на ТЭЦ-1, приведшей к отключению горячей воды и понижению температуры в квартирах.

- Люди обращаются за помощью. В большей мере это психологический момент, мы стараемся их успокоить, объясняем ситуацию, и люди нормально реагируют. Просят информацию о том, когда ситуация нормализуется, какие работы проводятся, мы всю информацию доводим до людей, - рассказала оперативный дежурный ЕДДС Улан-Удэ Юлия Жданова.


Сегодня штат единой дежурно-диспетчерской службы города составляет 22 человека, по четверо в одной смене. Сотрудники круглосуточно принимают звонки горожан по вопросам работы ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, а в случае аварий и чрезвычайных ситуаций оперативно оповещают о ходе работ. В прошлом году на базе ЕДДС была впервые установлена система мониторинга за тепловыми сетями города. Теперь дежурные видят параметры основных теплотрасс и котельных, а в случае внештатных ситуаций могут своевременно реагировать и оповещать все заинтересованные структурные подразделения города.

Куда обращаться

В Улан-Удэ подключено два дополнительных многоканальных телефон ЕДДС - 379-051 и 21-07-81. Горячая линия открыта для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1.

Всю информацию по отключению тепло- и водоснабжения, а также по работе социальной сферы вы можете получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы гУлан-Удэ 21-36-65, 21-29-72, 379-051, 21-07-81.

А также по телефонам «горячей линии» районных администраций:

Железнодорожный район, тел.: 44-85-25
Советский район, тел.: 21-35-05
Октябрьский район, тел.: 41-55-33
ТЭЦ-1

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