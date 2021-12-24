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Помогал сквозь боль: Бурятский спасатель получил Орден Мужества

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Павел Шубин спасал людей в горах после авиакатастрофы

В августе 2018 года вертолёт Ми-8 летел над горами в Таджикистане. На борту находились трое членов экипажа и 15 альпинистов.

Что-то пошло не так, и вертолёт потерпел крушение. Погибли трое альпинистов и два летчика. Среди выживших был начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин. В тот момент он находился в отпуске и летел покорять горы с друзьями.

Спасатель сделал всё, чтобы помочь выжить раненым. Он укрывал их от холода и подготовил площадку для приёма борта МЧС. С сильными болями и контузией он почти сутки оказывал помощь пострадавшим.

Как позже выяснилось, после падения у Павла Михайловича лопнула конструкция, установленная в спине. Она находилась там с 2009 года, когда он попал в аварию и сломал позвоночник.

Сегодня в правительстве Бурятии Павла Шубина наградили Орденом Мужества. Его присваивают за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Сам Павел говорить об этой катастрофе не хотел. Уже три года он рассказывал о случившемся через силу.

- В профессию я пришел, ещё будучи студентом. Занялся горным туризмом, потом альпинизмом. Первые мои спасательные работы были в 1985 году. После этого все мои восхождения, как правило, сопровождались какими-то ситуациями, где необходимо было применять эти знания и умения, - рассказал спасатель.

Первый погибший на памяти альпиниста был в 1988 году. Шубин с товарищами двое суток выносил с гор тело друга. Именно тогда он понял, что такое может случится с каждым.

- Я уже не мог представить себя в другой профессии и практически всю жизнь посвятил спасению людей, - поделился награждённый.

На вопрос о количестве наград Павел Михайлович отвечать не стал. Он пояснил, что главной наградой для него является сама жизнь, а остальное не важно:

- Профессия спасателя связана с большим риском. Спасатель каждый раз ставит на кон свою жизнь. Я всегда говорю, что самая важная для меня награда – это моя жизнь.

Спасатель не раз бывал в ситуациях между жизнью и смертью, поэтому он считает, что «сначала жизнь, а всё остальное прирастёт». Но всё же, Павел Шубин сказал, что эта федеральная награда для него важна.

Отметим, на церемонии награждения в правительстве Бурятии, ордена, медали, почётные благодарности и звания получили 16 человек. Среди них были учитель, железнодорожники, ученый, лётчик, художник и другие.
спасатели орден Мужества

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