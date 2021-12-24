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Иркутяне обсуждают перенос российской столицы в Сибирь

Иркутяне обсуждают перенос российской столицы в Сибирь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Иркутской области не против переноса столицы России из центра за Урал

Президент России Владимир Путин вчера на традиционной пресс-конференции заявил, что не хотел бы жить только в Москве или Санкт-Петербурге, ему также очень нравится Сибирь.

- А люди, живущие там – золотой фонд России, - отметил глава российского государства.

Жители Иркутской области пишут президенту – «Добро пожаловать!»

В социальной сети живо обсуждают перенос столицы страны из Москвы в Иркутск:

- Давно пора сделать из Иркутска столицу. Мы как раз посередине и все денежные потоки пустить через Иркутск. Пусть Москва сама развивается. Ух... жизнь закипит... и морозы будут нестрашны...увидим приток населения.
- Ты, похоже, в обойме Шойгу и Дерипаски.
- Середина земли как-никак!
- Референдум здесь проведём, и решим сразу.

Ранее Сергей Шойгу выступил с предложением основать в Сибири города, которые дали бы региону толчок для развития.

- На встрече с представителями научной общественности Сибирского отделения РАН я дословно сказал о назревшей необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн. человек. Именно научно-промышленных и экономических центров. Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения, как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье, - ответил на вопросы РБК Шойгу.

По его словам, такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и, в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики. Шойгу добавил, что предложения по развитию Сибири закончат разрабатывать уже этой осенью. Он назвал места, где могут появиться новые города – Это Красноярский край и Иркутская область. Также российский промышленник Олег Дерипаска открыл еще один завод в Иркутской области.
столица Иркутск

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