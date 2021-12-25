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В Агинском округе построили спорткомплекс с залом для борьбы

В Агинском округе построили спорткомплекс с залом для борьбы
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Новому комплексу дали имя «Бургэд»

В административном центре Агинского Бурятского округа завершилось строительство спортивного комплекса с залом для борьбы. Объект возвели за неполных два года.

- Здание построено из металлокаркаса, облицовано фасадными панелями, на каркасе смонтированы цветные архитектурные элементы с бурятским орнаментом. Подведены и запущены все инженерные сети: отопление, электрика, вентиляция, водопровод, канализация. Скоро, после оформления необходимых документов и передачи объекта в собственность муниципалитета, новый спорткомплекс примет первых спортсменов, – рассказал глава регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Ватагин.

Контракт на строительство заключили в апреле 2020 года. Стоимость работ составила 210 миллионов рублей.

В новом комплексе, которому дали имя «Бургэд», что в переводе с бурятского означает «орёл», можно будет не только полноценно заниматься спортом, но и проводить соревнования различного уровня – в здании предусмотрены трибуны на более чем 500 посадочных мест.

Кроме зала для борьбы в здании есть зал бокса с рингами, тренажёрный зал, раздевалки, туалетные комнаты. Для доступа маломобильных жителей на второй этаж установлен лифт. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Агинский Бурятский округ спорт спортивный комплекс строительство спортивные объекты

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