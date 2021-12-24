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Погранпереходы «Монды» и «Ханх» в Бурятии получили статус международных

Погранпереходы «Монды» и «Ханх» в Бурятии получили статус международных
Общество,  Фото:pixabay.com
Недавний визит президента Монголии в России изменил статус бурятского погранперехода

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент России Владимир Путин подписали соглашение о придании погранпереходам «Монды» и «Ханх» статуса «международных». Событие произошло во время визита монгольского президента в Россию. Об этом сообщает администратор группы «Планета Монголия» в соцсети Вадим Бисеров.

- Недавний визит президента Монголии У. Хурэлсуха в Россию принёс одну, пока не очень широко известную новость: Монголия и Россия всё-таки подписали многострадальное соглашение о придании погранпереходам «Монды» и «Ханх» статуса международных, - пишет Бисеров.

По его словам, доселе недоступный для белорусов и обитателей других экс-советских республик и более дальнего зарубежья переход будет открыт.

Широко известный в узких кругах едущих на северный Хубсугул пункт пропуск «Ханх» находится в самой западной части Тункинской долины со стороны России или в северной точке озера Хубсугул, точнее, в 23 км к северу от сомона Ханх, и более чем в 1100 км от Улан-Батора. Известие о давно ожидаемом его международном статусе совпало с недавними предложениями российского посла Искандера Азизова о строительстве дороги между севером и югом Хубсугула.

Вопрос о придании пограничному переходу «Монды – Ханх» международного статуса обсуждался на протяжении ряда лет. Об этом сообщало иркутское агентство «Телеинформ» в 2005 году. Тогда бывший глава Тункинского района Николай Петухов докладывал, что проект обустройства нового КПП правительством республики Бурятия уже подготовлен. По мнению разработчиков проекта, международный статус перехода позволил бы увеличить поток туристов в регион «Байкал – Хубсугул».

Спустя 16 лет переход из тункинского села Монды в Ханх наконец-то стал международным.
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