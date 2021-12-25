Также его будут использовать как резервный и для гражданской авиации
В Монголии столичный аэропорт Буянт-Ухаа будут использовать для приёма гражданской авиации. Такое решение принято в связи с открытием международного аэропорта Чингисхан в долине Хушиг, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
По информации главного управления гражданской авиации (ГУГА), Буянт-Ухаа планируется использовать в качестве резерва для столичного транспортного узла. В связи с этим, по расчётам ГУГА, годовые затраты на эксплуатацию аэропорта составят 9,8 млрдтугриков.
- Вся сумма затрат может быть возмещена за счёт его ввода в экономический оборот и превращения в деловой центр, - пояснил начальник ГУГА С .Мухнасан на встрече с представителями службы аэронавигационной информации и сотрудниками Буянт-Ухаа.
По его оценкам, в общей сложности 7000 кв. м площади аэропорта может использоваться для этой цели.
- Многие учебные, коммерческие и банковские организации уже заявили о своей большой заинтересованности в сотрудничестве. Кроме того, мы планируем работать с международными финансовыми организациями в рамках нашей стратегии на будущее, - подчеркнул С .Мухнасан.
Бывший аэропорт №1 Монголии превратят в деловой центр
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