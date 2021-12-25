В районе Бурятии обустроят 4 общественные территории

В Закаменском районе преобразят парки и скверы
В Закаменском районе Бурятии в 2022 году планируется обустроить 5 дворовых и 4 общественных территории. Так, в следующем году улучшений ждут дворы по улицам Ленина, 43 и 45; Крупской 29 и 31; Юбилейная, 2; Юбилейная, 6, 8 и 8а; Юбилейная, 12 и 14а; Юбилейная, 16 и 16а.
- Таким образом, всего в следующем году благоустроят пять дворовых территорий. Все эти дворы расположены в одних из самых густонаселенных микрорайонах, поэтому именно там сосредоточено наибольшее число детей Закаменска. Там будут установлены скамейки, урны и проведено уличное освещение, - комментирует Инесса Цыбикова, ведущий специалист административно-хозяйственного отдела администрации МО «Закаменский район».
Кроме того, в 2022 году продолжатся работы по преображению общественных территорий, дизайн-проекты которых выбирали в уходящем году. К ним относятся:
- городской парк в городе Закаменск,
- парк культуры и отдыха «Центральный» в селе Санага,
- парк культуры и отдыха по улице Молодёжная в селе Баянгол,
- сквер отдыха и аллеи Славы в селе Улекчин.
В 2022 году в парке Закаменска в рамках общественного голосования победу одержал эскиз, который подразумевает установку коллективных качелей, воркаут-площадки, беседок, указателей и информационного щита, укладку тротуаров. Особенностью проекта стала идея возрождения исторического аспекта парка – заполнение имеющихся постаментов скульптурами. Одним из пожеланий горожан было воссоздание памятников прошлых лет.
В Санаге большинством голосов был выбран дизайн-проект с установкой детской игровой площадки в парке «Центральный».
При голосовании для жителей села Улекчин в приоритете было создание мемориального комплекса «Они сражались за Родину» с размещением фотографий 175 участников ВОВ на мраморных плитах, где каждая плита будет изготовлена размером 30х42. Плиты планируется сделать силами родственников ветеранов, а вот стойки для размещения на них плит, установят за счёт выделяемых средств.
В Баянголе в течение летнего периода закончат установку входной группы, состоящей из железных кованых ворот, парка культуры и отдыха по улице Молодёжная. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В районе Бурятии обустроят 4 общественные территории
Общество, Фото:
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