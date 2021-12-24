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Горячая вода возвращается в квартиры улан-удэнцев

Горячая вода возвращается в квартиры улан-удэнцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Система теплоснабжения в городе поэтапно выходит на штатные параметры

Горячая вода после аварии на ТЭЦ-1 постепенно возвращается в квартиры улан-удэнцев, сообщает администрация города.

Система теплоснабжения республиканской столицы поэтапно выходит на штатные параметры. Благодаря включению дополнительного оборудования на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и работе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 четырёх котлов удалось повысить температуру теплоносителя.

Эти параметры позволяют обеспечить поэтапную подачу горячего водоснабжения в Октябрьском районе.

На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в работе три котла №1, №2 и №4. Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», восстановительные работы на ТЭЦ-1 идут по графику. Об их ходе отчитались сегодня на заседании республиканского оперштаба.



горячее водоснабжение

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