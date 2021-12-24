Скульптуры отправятся в школу
Осуждённые исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ изготовили скульптуры персонажей мультфильма «Ну, погоди!»
- Композицию изготовили в рамках реализации плана «Десятилетие детства», - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В композиции представлены главные персонажи мультфильма – заяц и волк, сделанные из металлического каркаса, гипса и цемента.
Скульптуры будут переданы в среднюю общеобразовательную школу № 5 Улан-Удэ.
В Улан-Удэ осуждённые сделали скульптуры героев «Ну, погоди!»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Запечатлеть животных в период гона большая удача
Система теплоснабжения в городе поэтапно выходит на штатные параметры
Скульптуры отправятся в школу
Сегодня в Бурятии проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В Улан-Удэ начали формировать списки домов для перерасчёта за отопление
Последствия ЧП на ТЭЦ-1 разрешают всеми силами
Состоялся восьмой по счёту масштабный рейд
Решение принято для экономии электроэнергии
Сумму затрат на ремонт на ТЭЦ-1 ещё не считали
В райцентре Муйского района бежит вода из трубы
Мост сейчас фактически недоступен для инвалидов
Эксперты определили 100 лучших школ страны
Конкурс прошёл в три этапа
Кижингинцы победили в республиканском музыкальном конкурсе
Во льду появилась фигура, похожая на субарган