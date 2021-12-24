В Улан-Удэ осуждённые сделали скульптуры героев «Ну, погоди!»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Скульптуры отправятся в школу



Осуждённые исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ изготовили скульптуры персонажей мультфильма «Ну, погоди!»



- Композицию изготовили в рамках реализации плана «Десятилетие детства», - сообщили в УФСИН по Бурятии.



В композиции представлены главные персонажи мультфильма – заяц и волк, сделанные из металлического каркаса, гипса и цемента.



Скульптуры будут переданы в среднюю общеобразовательную школу № 5 Улан-Удэ.







