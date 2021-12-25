В Бурятии военные подготовились к морозам

Понижение температуры не повлияло на боевую подготовку военнослужащих



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, усилены меры безопасности в связи с установившимися сильными морозами. Командованием армии скорректированы планы занятий по боевой подготовке. Продолжительность занятий на полигонах сокращена, чтобы минимизировать нахождение личного состава на открытом воздухе и не допустить обморожений и переохлаждений.



На полигонах и в парках боевых машин развёрнуто более 20 пунктов обогрева личного состава, организована выдача промежуточного питания, в частности, бутербродов и горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные салаты, сало, а также лук и чеснок.



- При низких температурах часть занятий проходит в специальных учебных классах, на тренажёрах, в спортивных залах и приказарменной учебно-материальной базе, которая позволяет изучать штатное вооружение и военную технику, а также отрабатывать нормативы по боевой подготовке, - сообщает пресс-служба ВВО. - При несении службы в караулах по охране военных объектов часовые несут службу по одному часу вместо двух, а также используют постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы, балаклавы).

