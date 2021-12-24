В Улан-Удэ восстановительные работы на ТЭЦ-1 идут по графику

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Улан-Удэ начали формировать списки домов для перерасчёта за отопление



В 8 часов утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором оперативные службы доложили об итогах ночных аварийно-восстановительных работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и планах работы на сегодняшний день.



Все работы проходят согласно ранее определённому графику. Сегодня планируется возобновление горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2. Ночь в Улан-Удэ прошла без отключений электроэнергии и аварий. На данный момент необходимости отключения потребителей от электроэнергии нет, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Вчера при рассмотрении всех последствий аварии был подготовлен график, мы его утвердили. И сегодня придерживаемся составленного графика по мероприятиям. Если у нас небольшая сдвижка есть, то она закрывается теми работами, которые были предусмотрены для выполнения чуть позже по этому графику. Поэтому мы остаемся в пределах этого графика и планируем в субботу все работы закончить и выйти уже на полный рабочий режим на ТЭЦ-1, - отметил руководитель оперштаба по ликвидации ЧС, заместитель председателя правительства Евгений Луковников.



О ходе восстановительных работ доложил генеральный директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Алексей Лизунов:



- У нас на подходе девятый котёл, единственная сложность там с цепями управления. Мы сейчас позваниваем все цепи управления электрифицированной арматурой и механизмами. Как только выявляем дефекты питания, мы начинаем испытывать те механизмы, прокручивать, испытывать защиты, затем приступаем к растопке котла. Для себя сейчас ставим первый срок, чтобы до 12 часов провести все эти пусковые операции и дальше уже приступить к растопке котла. Растопка котла занимает пять-шесть часов, при растопке котла пар, который образуется, сразу выдаём в обогреватели. Поэтому тот период с 12 до 6 будет занят растопочным периодом, для того чтобы подавать теплоноситель на подогреватели и увеличивать температуру в тепловой сети. Это котёл № 9. Также мы занимаемся котлом № 8 по аналогичной схеме. То есть после котла № 9 планируем приступить к котлу № 8. По нашим расчётам, растопка девятого котла приведёт к поднятию температуры по всем районам, которые запитаны сейчас ТЭЦ-1. По нашим расчётам она должна подняться выше 80°С на выходе из коллекторов ТЭЦ-1. Пришло оборудование из Забайкальского и Красноярского краев. Это кабельное разнокалиберная продукция для того, чтобы восстанавливать силовой оборудование, подключать все контрольные приборы. Работает лаборатории диагностики, работают электрики, усилились бригадами Забайкальского края, с Иркутска кабель привезли, коллеги с Бурятэнерго помогают, в общем работа полностью и взаимодействие организованы, для того, чтобы оперативно выполнять работу. В ночной период суммарно задействовано 70 человек, в дневной – выше 100 человек.



Накануне вечером энергетики прогнозировали рост нагрузки на сети из-за низких температур. 23 декабря в течение дня были непродолжительные отключения электроэнергии. Вечером на заседании оперштаба было принято решение по отключению частного сектора. Но после проведённых расчетов отключения не проводили.



- Вчера в зоне действия понижения температуры теплоносителя у нас было пять отключений. Под отключение попадали 38 многоквартирных домов, 69 домов. Отключения были непродолжительные. На сегодняшнее утро отключенных потребителей по Железнодорожному району нет. Работаем в усиленном режиме, перегрузок по подстанции нет. На контроле у нас остаются девять ТП с возможным перегрузом: улицы Норильская, Октябрьская, Проспект 50 лет Октября, улицы Хахалова, Цивилева, Свободы, Коммунистическая и Ленина. Ведём контроль. Замеряем нагрузку по шести основным подстанциям. Для оказания помощи на ТЭЦ-1 с утра сегодня работают три бригады в составе девяти человек. В случае перегруза по ТП будем подключать РЭСы, резервировать, чтобы не оставлять потребителей без электроэнергии. На данный момент необходимости веерного отключения нет, - отметил директор филиала «Россети» МРСК Сибири – Бурятэнерго Сергей Козлов.



Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил о восстановлении подачи горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2. Порядка 124 тысяч жителей получат горячую воду.



- На восемь утра без горячей воды остаются практически все дома, которые находятся в зоне обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Октябрьский район – с восьми утра начинается просчет и подключение к горячему водоснабжению. Порядка 124 тысяч жителей получат горячую воду. Потребителям Железнодорожного и Советского районов, которые именно на ТЭЦ-2, пока не будет восстановлен нормальная температурный режим. Хотелось бы сказать, что у нас на циркуляции находятся многоквартирные все дома, социальные объекты. У нас 109 домов в Улан-Удэ с верхней разводкой так называемой «ленинградкой». Если там упадёт температурный режим, либо разница в давлении подачи и «обратки», то это самая тяжёлая для нас ситуация. Вчера мы вынуждены были 45 домов «сливать», когда не было разницы в давлении. К 17:00 вчерашнего дня каждый дом опять был запитан и пошла циркуляция, - отметил Игорь Шутенков.



Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать работы по перерасчёту потреблённого тепла. Как отмечает руководитель оперштаба по ликвидации ЧС Евгений Луковников, в настоящий момент эта работа проводится.



- Мы работаем над проведением перерасчёта потребленного тепла. Как только будет определён механизм, мы доведем всю информацию потребителей. Я вчера дал поручение установить дополнительный контроль для того, чтобы перерасчет был правильный. Сейчас картина по этому вопросу полностью есть, и она ясная, - отметил Евгений Луковников.



Жители города будут видеть перерасчёт за декабрь в январских квитанциях.



В Улан-Удэ прибыл заместитель директора ПАО «ТГК-14» по теплосбытовой деятельности, сейчас совместно с филиалом Теплосбыта будут отрабатывать, фиксировать и делать перерасчет.



Сегодня в Бурятию из командировки (она была в Сирии) возвращается глава Алексей Цыденов. Вечером он проведёт внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

