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На помощь Улан-Удэ пришли специалисты из соседних регионов

На помощь Улан-Удэ пришли специалисты из соседних регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последствия ЧП на ТЭЦ-1 разрешают всеми силами

На помощь с восстановлением последствий ЧП на улан-удэнской ТЭЦ-1 поспешили специалисты из соседних регионов. Из Забайкальского края поступила разнокалиберная кабельная продукция для восстановления силового оборудования.

- Работают лаборатории диагностики, работают электрики. Усилились бригадами из Забайкальского края, приехали с Иркутска - кабель привезли, коллеги с «Бурятэнерго» помогают. В общем, работы полностью организованы, чтобы оперативно выполнять работы, - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

По его словам, в ночную смену над ликвидацией ЧП трудились 70 человек, в дневные – более ста.

Авария на ТЭЦ-1 произошла 23 декабря. Из-за этого в части города произошло отключение горячей воды, а также понизилась температура в квартирах. В 30-градусный мороз в квартирах горожан заметно похолодало. Желающие могут поселиться в пунктах временного проживания или получить тепловые обогреватели. Тепло обещают восстановить в субботу.
ТЭЦ-1 отключение тепла

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