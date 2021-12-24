В Усть-Ордынском округе отпраздновали столетие бурятского учёного

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Мероприятия были посвящены памяти конструктора Або Шаракшанэ



22 декабря в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа состоялись мероприятия посвящённые столетию со дня рождения Або Сергеевича Шаракшанэ.



- Або Сергеевич Шаракшанэ – великий сын бурятского народа, уроженец Аларской земли, учёный в области радиотехники и электроники, конструктор средств противоракетной обороны, доктор технических наук, генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, чьё наследие и в наши дни служит делу укрепления обороноспособности нашей Родины, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Почётные гости и близкие родственники юбиляра посетили открытие выставки в краеведческом музее Аларского района, где была представлена мемориальная коллекция Або Шаракшанэ из фондов национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.



150 человек собрались в межпоселенческом культурном центре досуга посёлка Кутулик почтить память своего земляка. «Сын земли Аларской» так называлась историко-биографическая программа, подготовленная специалистами местного МКЦД с участием военного оркестра министерства обороны, детского образцового хореографического ансамбля «Непоседы», вокально-инструментального ансамбля педагогов РДШИ «Мелодия», детского оркестра русских народных инструментов РДШИ и бурятского фольклорного народного ансамбля «Амар сайн».



Памятный вечер, посвящённый юбилею генерал-майора Або Шаракшанэ завершился исполнением гимна Аларского района.

