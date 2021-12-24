Состоялся восьмой по счёту масштабный рейд
В Улан-Удэ продолжаются масштабные межведомственные рейды по собакам. Они проходят еженедельно в трёх городских районах, сообщили в пресс-службе мэрии.
Очередной восьмой рейд прошёл в микрорайоне Шишковка. Пять мобильных групп проверили 216 домов, выписали 48 требований о явке, составили 15 протоколов, провели 52 профилактические беседы. Также работали четыре экипажа служб отлова безнадзорных животных, был развёрнут стационарный пункт вакцинации и регистрации домашних питомцев. Было отловлено 15 бездомных собак.
– Был организован штаб по приёму заявок и координации рейдовой работы. На стационарный мобильный пункт поступило шесть заявок на вакцинацию, шесть заявок на отлов. Ветслужбой зарегистрировано 11 собак, вакцинировано – 14, сотрудники компании «Ананда» отловили 15 особей, – сообщил консультант управления по развитию территорий и земельному контролю администрации Железнодорожного района Улан-Удэ Сергей Наземнов.
Масштабные рейды в микрорайонах, на которых работают ветеринары, мобильные группы, бригады отлова, в разы увеличивают количество зарегистрированных и вакцинированных собак.
– По итогам проведения межведомственных рейдов в других микрорайонах города, мы имеем положительные результаты – увеличение количества зарегистрированных животных. Вакцинировали и зарегистрировали более 500 собак, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Следующий масштабный рейд запланирован 28 декабря в мкрн Южный.
В Улан-Удэ на Шишковке поймали 15 собак
Общество, Фото:
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