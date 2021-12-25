В Москве ламы возводят песочную мандалу

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Она посвящена Будде Авалокитешваре Арьябале



В представительстве Буддийской традиционной Сангхи России в Москве возводится песочная мандала Будды Авалокитешвары Арьябалы. Церемония возведения началась с 23 декабря.



25 декабря в 10:00 состоится хурал Балдан Лхамо Сахюусан. В 15:00 – Намсарай Сахюусан. В 19:00 пройдёт восхваление Будды Авалокитешвары Арьябала.



26 декабря в 10:00 также будет проведён хурал Балдан Лхамо Сахюусан. В 15:00 прозвучит восхваление Будды Авалокитешвары Арьябала и состоится разбор мандалы. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи.



