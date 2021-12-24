В Улан-Удэ подтвердили дату возвращения тепла в квартиры

Сумму затрат на ремонт на ТЭЦ-1 ещё не считали
По прогнозам, тепло в квартирах улан-удэнцев, остывших после аварии на ТЭЦ-1, появится в субботу. Информация об этом появилась вчера, и её подтвердили сегодня утром на республиканском оперштабе по ликвидации ЧС.
- Вчера при рассмотрении все последствий аварии был подготовлен график, его утвердили, сегодня придерживаемся графика по составленным мероприятиям. У нас небольшая сдвижка если есть, то она закрывается теми работами, которые были предусмотрены для выполнения чуть позже по этому графику. Планируем в субботу все работы закончить и выйти уже на рабочий режим, - сообщил утром 24 декабря зампред правительства Евгений Луковников.
Полная ликвидация последствий пожара состоится при последующим ремонте.
- Здесь будет расследование, определены объёмы, произведён расчёт, но это продолжительное время будет. Мы уйдём в ремонтную кампанию уже этого года по части оборудования, - добавил гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.
Как сообщал «Байкал-Daily», все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14. В свою очередь, для решения оперативных проблем финансирование выделяется из республиканского резервного фонда. Однако конкретная сумма пока не уточняется.
- Сегодня текущих больших расходов нет. Часть расходов несёт город по части закупки теплового оборудования. Пока цифры не подытожены. Я думаю, в субботу по окончании работ у нас сумма сложится. Но она не запредельная, там всё в рамках разумного, вполне подъёмная для нашего бюджета. Дополнительной помощи из Федерации у нас нет необходимости запрашивать, - сказал Евгений Луковников.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП на ТЭЦ-1 случилось вчера ночью. Из-за этого часть горожан осталась без горячей воды и с остывшими батареями. В Улан-Удэ ввели режим ЧС регионального уровня.
Накануне президент страны Владимир Путин пообещал разобраться с происшествием в Улан-Удэ после вопроса, который ему задала на пресс-конференции журналист «Буряад ТВ» Баярма Раднаева.
Сегодня утром стало известно о скором возвращении горячей воды к жителям Октябрьского района.
- Работа над запуском котлов продолжается. Мы не допустили снижения параметров, что позволит более оперативно повысить температуру в домах при запуске котлов. Сейчас котлы 1,2 и 5 работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются. Совместно с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической (критическая температура 12 градусов тепла). Восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дали поручение запускать горячую воду в этом районе, - сообщил мэр Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ подтвердили дату возвращения тепла в квартиры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Последствия ЧП на ТЭЦ-1 разрешают всеми силами
Состоялся восьмой по счёту масштабный рейд
Решение принято для экономии электроэнергии
Сумму затрат на ремонт на ТЭЦ-1 ещё не считали
В райцентре Муйского района бежит вода из трубы
Мост сейчас фактически недоступен для инвалидов
Эксперты определили 100 лучших школ страны
Конкурс прошёл в три этапа
Кижингинцы победили в республиканском музыкальном конкурсе
Во льду появилась фигура, похожая на субарган
О ходе устранения аварии на ТЭЦ-1 отчитались на утреннем городском оперштабе
В первую очередь тепловентиляторы выдают семья с маленькими детьми
Перерасчёт коснётся домов, которые попали под ограничения подачи тепла
Морозы сохранятся до конца недели
К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев