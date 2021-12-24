Борцы Бурятии участвуют в турнире памяти Миндиашвили

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования закончатся 26 декабря



С 23 по 26 декабря в Красноярске проходит I всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти Героя труда Российской Федерации, заслуженного тренера СССР Д.Г. Миндиашвили. В соревнованиях принимают участие борцы из Бурятии.



Состав сборной РБ



Весовая категория 57 кг

Баяндуев Жаргал,

Борогшонов Эрдэм,

Гармаев Ринчин,

Баяндуев Баир

Дашиев Ананда



Весовая категория 61 кг

Дылыков Сергей

Гармаев Тамир

Шадапов Денис

Дамдинов Жаргал (также Забайкальский край)

Жамсаранов Чимит

Ринчинов Владимир

Цыренжапов Дамдин

Дондоков Балдан

Ринчинов Ринчин



Весовая категория 65 кг

Очиров Баясхалан

Будажанаев Эрдэм

Батоев Булат (также Забайкальский край)

Шарастепанов Эрдэм

Жербаев Виктор

Хайдапов Бэлигто (также Забайкальский край)



Весовая категория 70 кг

Цыренов Буян

Боровицкий Алексей

Упхоев Игорь

Цыденов Цыден

Агбанов Владимир

Гергенов Лев

Бадмаев Ананда (также Забайкальский край)

Дугаржапов Цырен

Гармаев Сандан



Весовая категория 74 кг

Жигжитов Аюр

Жаргалов Никита

Бодиев Тумэн

Огдонов Василий

Ульзетуев Сангади



Весовая категория 79 кг

Дондуков Аюр



Весовая категория 86 кг

Дашинимаев Булат

Судаков Максим



Весовая категория 92 кг

Анищик Алексей



Весовая категория 97 кг

Бакшеев Амгалан

Санжиев Айдар



Весовая категория 125 кг

Арганов Алексей

Цыренжапов Эрдэм (также Забайкальский край)



24 декабря проходят соревнования у женщин (50, 55, 59 кг) и мужчин ( 57, 86, 125 кг). 25 декабря на ковёр выйдут женщины (53, 57, 62, 65 кг) и мужчины (61, 65, 92, 97 кг). 26 декабря пройдут схватки у женщины (68, 72, 76 кг) и мужчины (70, 74, 79 кг), сообщает группа «Борцы Бурятии».



Возрастное ограничение 0+

