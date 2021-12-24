Эксперты определили 100 лучших школ страны
Завершился финальный этап всероссийского конкурса «Лучшая школа России 2021». Список лучших состоит из 100 школ. В том числе в него вошла специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида из Бурятия.
Всего от Бурятии в конкурсе приняли участие 32 общеобразовательные организации.
- Школа-интернат V вида города Улан-Удэ начала свою деятельность с 2009 года. Под чутким руководством директора Людмилы Петровны Загвозкиной и компетентного педагогического состава, школа на протяжении 12 лет является вторым домом для многих детей с тяжелыми нарушениями речи, сообщает минобрнауки Бурятии.
На всероссийском конкурсе оценивали работу всей управленческой команды: директора школы, заместителя по учебно-воспитательной работе и заместителя по воспитательной работе. Участие в конкурсе «Лучшая Школа России 2021» помогло бурятскому образовательному учреждению раскрыть свой потенциал, объединить усилия всей управленческой команды, расширить кругозор и провести самоанализ своей деятельности.
Возглавили список «100 лучших школ России» средняя общеобразовательная школа №23 города Рубцовск, Алтайский край, на втором месте – Краснодарское президентское кадетское училище, на третьем - основная общеобразовательная школа №15 из Белгородской области.
Бурятская школа-интернат стала одной из лучших в России
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