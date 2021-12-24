Рождественские дары передал глава Бурятии
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал военнослужащим Российской Федерации в Сирии праздничные рождественские подарки. Подарки были переданы офицерам и солдатам главой республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Напомним, что по обращению министерства обороны Российской Федерации, в рамках взаимодействия России и Сирии глава Бурятии посетил Сирию.
Чтобы оказать духовную поддержку военным, митрополит отправил военным подарки к Рождеству Христову. Среди них иконы святых покровителей военнослужащих: архистратига Божия Михаила, святого благоверного князя Дмитрия Донского, святого мученика Иоанна Воина, святого великомученика Георгия Победоносца и святого праведного Феодора Ушакова.
- Среди подарков особое место занимает икона святого благоверного великого князя Александра Невского. Напоминаем, что в этом году Русская Православная Церковь и вся Россия празднует 800-летие со дня его рождения, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Военные в Сирии получили подарки от Улан-Удэнского митрополита
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