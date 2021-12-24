Он связал столицу региона с посёлком Молодёжный
23 декабря в Иркутской области начал работать первый межмуниципальный троллейбус. Он связывает Иркутск и посёлок Молодёжный Иркутского района.
– Это первый экологичный транспорт, который задействован в межмуниципальных перевозках в Иркутской области, поэтому мы решили обратить на него внимание. Судя по отзывам, которые мы получаем, людям понравился номер рейса – 777. Тройная цифра в номере указывает на межмуниципальное сообщение, а последняя «семёрка» относит в прошлое. Жители ещё помнят автобусный маршрут № 17, который много лет назад соединял Молодёжный с центром Иркутска, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
На линии работает два троллейбуса с автономным ходом, так как в посёлок Молодёжный не проведена контактная сеть. Пассажиров доставляют от сквера имени Кирова в Иркутске до КПП в Молодёжном.
Пока троллейбус будет ходить в часы пик по расписанию. Утром отправление из Молодёжного в 6:30 и в 7:50. Вечером со сквера Кирова – в 17:20 и в 18:20.
В выходные дни утренний рейс из Молодёжного будут выполнять в 9:00. Вечером со сквера Кирова троллейбус отправится в 18:20.
Стоимость проезда составляет 25 рублей. Сохранены все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области начал работать первый межмуниципальный троллейбус
Общество, Фото:
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