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Ролик из Кижингинского района стал лучшим клипом Бурятии

Ролик из Кижингинского района стал лучшим клипом Бурятии
Общество, 
Кижингинцы победили в республиканском музыкальном конкурсе

Клип из Кижингинского района «Алтан шара наран» удостоился звания «Лучший музыкальный клип Бурятии 2021 года» в номинации «hайн дуратан». Ролик победил среди любительских материалов; авторы профессиональных клипов соревновались в другой номинации.


Конкурс «Лучший музыкальный клип Бурятии» (6+) провели телеканал «Буряад ТВ» совместно с Фондом регионального развития Бурятии - оператором портала «Гордость Бурятии», а также при поддержке министерства культуры Бурятии.

Лучший любительский ролик представил Эдэрмэгский сельский дом культуры.

- Мы это сделали! Всеобщими усилиями мы смогли вырваться вперёд и стать лучшими в своей номинации, - написал в соцсети кижингинский режиссёр.

Конкурсный отбр шёл в трех номинациях - «Мэргэжэлтэн» - профессиональные видеоклипы, «Һайн дуратан» - любительские материалы и «Хүүгэд» - видео, где вокалистами выступают дети (как профессиональные, так и любительские). Для самых массовых и оригинальных клипов - отдельная номинация «Гордость Бурятии».

В конкурсе участвовали клипы, выложенные в Сеть в течение 2021 года. Приём заявок осуществлялся до 17 декабря. Награждение победителей денежными призами состоится в конце года в студии телеканала «Буряад ТВ».
клип

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