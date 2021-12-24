Ролик из Кижингинского района стал лучшим клипом Бурятии

Клип из Кижингинского района «Алтан шара наран» удостоился звания «Лучший музыкальный клип Бурятии 2021 года» в номинации «hайн дуратан». Ролик победил среди любительских материалов; авторы профессиональных клипов соревновались в другой номинации.







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Конкурс «Лучший музыкальный клип Бурятии» (6+) провели телеканал «Буряад ТВ» совместно с Фондом регионального развития Бурятии - оператором портала «Гордость Бурятии», а также при поддержке министерства культуры Бурятии.Лучший любительский ролик представил Эдэрмэгский сельский дом культуры.- Мы это сделали! Всеобщими усилиями мы смогли вырваться вперёд и стать лучшими в своей номинации, - написал в соцсети кижингинский режиссёр.Конкурсный отбр шёл в трех номинациях - «Мэргэжэлтэн» - профессиональные видеоклипы, «Һайн дуратан» - любительские материалы и «Хүүгэд» - видео, где вокалистами выступают дети (как профессиональные, так и любительские). Для самых массовых и оригинальных клипов - отдельная номинация «Гордость Бурятии».В конкурсе участвовали клипы, выложенные в Сеть в течение 2021 года. Приём заявок осуществлялся до 17 декабря. Награждение победителей денежными призами состоится в конце года в студии телеканала «Буряад ТВ».