В ТОР «Забайкалье» создадут круглогодичное производство овощей

Выпуск готовой продукции планируют начать с третьего квартала 2023 года



Новый резидент ТОР «Забайкалье» создаст первое в регионе круглогодичное производство огурцов и томатов. Овощи будут выращивать в Забайкальском крае в защищённом грунте, без химии и с учётом биологических методов защиты растений – для местных жителей и других регионов.



Инвестор запустит тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей и зелёных культур в защищённом грунте с инженерными коммуникациями. Проект с объёмом капитальных вложений 2,9 млрд рублей и рассчитанный на создание 138 новых рабочих мест будет реализован в Оловяннинском районе Забайкальского края.



- В летне-осенний период товар будем реализовывать по сложившимся рыночным ценам, а в зимне-весенний – по ценам на 5-10% ниже рыночных. Планируем выращивать более 4840 тонн огурцов и 2820 тонн томатов в год. Переговоры с потенциальными потребителями, в том числе с сетевыми ритейлерами уже проведены, - заявила генеральный директор ООО ТК «Ясногорский» Ольга Балнайтис.



Семенной материал инвестор закупит у селекционных компаний, официальных представителей крупных мировых производителей семян. Для дальнейшего выращивания томатов и огурцов рассаду из кубиков с минеральной ватой будут переносить в органический субстрат – кокосовое волокно. Предусмотрено использование удобрений, согласно государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, а бороться с вредителями и болезнями растений будут их природные враги – энтомофаги. Хищные клопы заменят химию на протяжении всего периода роста и развития растений. Опылением урожая займутся шмелиные семьи, которых поселят в ульи на территории тепличного комплекса.



Участок площадью 38,9 га для обеспечения функционирования тепличного комплекса, для которого необходимы площадь 9,6 га, компания выбрала вблизи Харанорской ГРЭС. Резидент ТОР «Забайкалье» рассчитывает, что это позволит обеспечить тепличный комплекс всей необходимой инженерной инфраструктурой.



Проект будет реализован в два этапа. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию и выпуска готовой продукции – третий квартал 2023 года, окончательная сдача тепличного комплекса состоится в первой половине 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

