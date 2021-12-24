Первый полёт состоится 20 января 2022 года
Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» с 20 января следующего года начнёт выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск – Чита – Хабаровск. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.
- Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Вылет из Хабаровска - в 10:10, прибытие в Читу - в 13:00. Обратный рейс вылетает из Читы в 13:50, прибывает в Хабаровск в 18:15. Время указано местное. Стоимость авиабилета составляет от 5,4 тысячи рублей в одну сторону, - говорится в сообщении.
Напомним, с августа этого года единая дальневосточная авиакомпания уже выполняла рейсы в Забайкалье по маршруту Владивосток – Чита, в зимнем расписании маршрут обслуживает авиакомпания «Якутия». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
«Аврора» начнёт летать из Читы в Хабаровск в январе
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