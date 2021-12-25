В Иркутске пройдут спецпоказы, посвящённые Дню кино

Вход на все мероприятия бесплатный



Презентация нового арт-проекта «Иркутская поэзия в кадре» пройдёт в Иркутске 26 декабря. Зрителям Дома кино представят киносборник (6+), который включает в себя пять видео. Они сняты по произведениям молодых иркутских поэтов: Артёма Морса, Дмитрия Белых, Кирилла Радченко и Глеба Русина. Проект посвящён известному поэту и публицисту Евгению Евтушенко. Экранизация его стихов, созданная режиссёром, членом союза кинематографистов России Марией Кельчевской, станет эпиграфом к проекту.



- Наш проект направлен на развитие симбиоза кино и поэзии. И для нас это, в первую очередь, зона киноэксперимента. Но работа с литературой несомненно вдохновляет, - рассказывает руководитель проекта, член союза кинематографистов РФ, режиссёр Полина Степанова.



В команду создателей сборника также вошли режиссёры Анастасия Зверькова и Павел Скоробогатов. Над анимационной частью альманаха работали художник Дмитрий Меркулов и моушн-дизайнер Роман Приданов.



27 декабря состоится спецпоказ и творческая встреча со съёмочной группой фильма «Молодым семьям скидка» (12+). Показ короткометражной игровой картины проводится по просьбам зрителей. После сеанса режиссёр Андрей Юдин, оператор Антон Сотников и члены съёмочной группы расскажут об особенностях съемки малобюджетного кино, ответят на вопросы зрителей, а также покажут, как проходила работа над фильмом.



Вход на все мероприятия свободный. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

