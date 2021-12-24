В Улан-Удэ 24 декабря объявлен нерабочим днём для работников бюджетной сферы





- Рекомендуем руководителям бюджетной сферы как муниципального, так и республиканского уровня, на территории города Улан-Удэ ограничить выход сотрудников на работу. На работу необходимо вызывать тех сотрудников, без которых невозможно функционирование организации, остановится производственный и другие процессы: бухгалтерская отчётность, строительная отчётность и так далее, - заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.