- Рекомендуем руководителям бюджетной сферы как муниципального, так и республиканского уровня, на территории города Улан-Удэ ограничить выход сотрудников на работу. На работу необходимо вызывать тех сотрудников, без которых невозможно функционирование организации, остановится производственный и другие процессы: бухгалтерская отчётность, строительная отчётность и так далее, - заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ 24 декабря объявлен нерабочим днём для работников бюджетной сферы
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На вчерашнем заседании республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ было принято решение объявить 24 декабря нерабочим днём для работников бюджетной сферы
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