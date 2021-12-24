Читинец унёс из квартиры сожительницы золото и серебро



В отдел полиции «Черновский» поступило сообщение от 35-летней читинки о краже из квартиры, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции следов взлома не обнаружили. Как выяснилось, недавно у неё жил 46-летний мужчина, ранее освободившийся из мест лишения свободы. Перед тем, как расстаться, он сделал дубликаты ключей от квартиры бывшей сожительницы.



- Расставшись с женщиной, в её отсутствие он проник в квартиру, откуда похитил золотые и серебренные украшения на общую сумму 146 тысяч рублей. В ходе личного досмотра похищенное у подозреваемого изъято, - сообщает ведомство.



Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.



