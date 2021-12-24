Ангарчанина отправили в колонию за убийство спортсмена-инвалида

Парень жестоко избил мастера спорта



21-летний житель Ангарска признан виновным в убийстве.



4 мая 2020 года молодой человек, находясь вблизи СНТ «Расцвет», жестоко избил 59-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



Следователями СК России установлено, что погибший являлся мастером спорта по пауэрлифтингу, тренером спортивной организации «Инватурспорт».



Подозреваемого задержали полицейские по горячим следам.



- В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал вину в совершении преступления и подал ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Коллегия присяжных заседателей признала парня виновным. Суд приговорил его девяти годам трём месяцам колонии строгого режима.

