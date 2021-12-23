Ожидается поставка восьми ксилофонов
Всего в 2021 году в Бурятию поступили 22 пианино и восемь наборов ударных инструментов для детских школ искусств, реализующих предпрофессиональные программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и «Духовые и ударные инструменты», сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Это стало возможным в рамках реализации совместной программы двух министерств России - промышленности и культуры. Важным условием соглашения было то, чтобы музыкальные инструменты были именно отечественного производства.
Как отмечают в минкульте, на сегодняшний день 22 пианино марки «Михаил Глинка» доставлены и распределены по семи детским школам искусств Улан-Удэ и в 15 районных.
Ожидается поставка восьми ксилофонов, а в начале 2022 года поступят восемь наборов маршевых, малых и больших барабанов отечественного производства. Их распределят по шести детским школам искусств Улан-Удэ, Северобайкальска и Селенгинской ДШИ.
В детскую школу искусств № 1 им. Л.Л. Линховоина поступили пианино, ксилофон, а в 2022 году появится барабан.
В школы искусств Бурятии поступили новые музыкальные инструменты
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