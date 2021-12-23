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Иркутские журналисты приготовили два вопроса Путину

Иркутские журналисты приготовили два вопроса Путину
Общество, 
Семь представителей СМИ из Иркутской области прибыли в Москву

На пресс-конференцию Владимира Путина из Иркутской области прибыла солидная делегация журналистов. Среди них представители сайта irk.ru , телекомпании «Аист» и «Усолье», Братской студии телевидения, территориальной студии телевидения из Черемхово, газеты «Областная».

- Чтобы попасть на мероприятие мы прошли три ПЦР-теста на ковид, длинную очередь на морозе за аккредитационным бейджем и несколько осмотров. Самый популярный вопрос в пресс-центре «А о чем спросите?». В заготовках: рост цен на бензин и как жить на Байкале, - написала в соцсети генеральный директор IRK.ru Анна Суркова.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт сегодня, 23 декабря 2021 года. С начала пандемии мероприятие вновь пройдёт в очном формате. На пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей средств массовой информации со всей страны.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет вести в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР. Начнётся пресс-конференция в 17:00.

Как сообщал «Байкал-Daily», от Бурятии на пресс-конференцию поехали корреспонденты телеканала «Тивиком» Ася Касьянова и телекомпании «Буряад ТВ» Баярма Раднаева.
Путин СМИ

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