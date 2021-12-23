Право выхода на пенсию в 2022-м получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 лет
В 2022 году страховую пенсию будут получать женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во втором полугодии 1960 года. Об этом сообщила агентству «Прайм» заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Марина Тарасова.
- Чтобы получать пенсию по старости необходимо соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента,- напомнила Тарасова.
По её словам, в 2021 году страховую пенсию могли назначить в случае, если стаж составлял не менее 12 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента — не менее 21, а в 2022 году — стаж должен быть не менее 13 лет, а коэффициент — 23,4, уточняет РБК.
Если пенсионных коэффициентов и стажа будет недостаточно, то пенсию не назначат, пока необходимое количество не будет набрано. Если этого не произойдет через пять лет, то вместо страховой пенсии гражданину назначат социальную, заключила Макарова.
В ПФР уточнили условия выхода на пенсию в 2022 году
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Право выхода на пенсию в 2022-м получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 лет
Завершается первый этап необычного строительства в Кяхтинском районе
Два показа должны были состояться сегодня
Дом высотой в девять этажей
В России за 9 месяцев заключено более 700 тысяч браков
Рособрнадзор не планирует упрощение школьного экзамена
Мэрия Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 закупила тепловые приборы оптом
«Ночь в театре» длилась более 4,5 часов и впечатлила зрителей
Горожане оценили стихотворение бурятского режиссёра о наболевшем
В специальном проекте участвуют три частные медицинские организации
В колонии прошёл конкурс снежных городков
В городе подготовлено 10 пунктов временного размещения
Жители разных городов страны следят за событиями в столице Бурятии
Минздрав готовит резервный коечный фонд в связи с аварией на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ проезд в автобусах станет дороже на 1 рубль, а в пригородном районе – сразу на 5