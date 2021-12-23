В ПФР уточнили условия выхода на пенсию в 2022 году

Право выхода на пенсию в 2022-м получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 лет



В 2022 году страховую пенсию будут получать женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во втором полугодии 1960 года. Об этом сообщила агентству «Прайм» заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Марина Тарасова.



- Чтобы получать пенсию по старости необходимо соблюдение таких условий, как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента,- напомнила Тарасова.



По её словам, в 2021 году страховую пенсию могли назначить в случае, если стаж составлял не менее 12 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента — не менее 21, а в 2022 году — стаж должен быть не менее 13 лет, а коэффициент — 23,4, уточняет РБК.



Если пенсионных коэффициентов и стажа будет недостаточно, то пенсию не назначат, пока необходимое количество не будет набрано. Если этого не произойдет через пять лет, то вместо страховой пенсии гражданину назначат социальную, заключила Макарова.





