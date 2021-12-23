Иркутский писатель удостоен национальной премии «Имперская культура»

Высокую оценку получила его историко-приключенческая повесть для детей



Иркутский писатель Юрий Баранов удостоен национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за книгу «Иркутский драгун Лёшка и его друзья» (6+). Комиссия по присуждению премии подвела итоги предложений на соискание премии от 73 издательств и творческих организаций, представивших 217 книг, и по результатам работы объявила имена лауреатов 2021 года.



Оценивали работы претендентов председатель союза писателей России Николай Иванов, народная певица и заслуженная артистка России Татьяна Петрова, народный артист России Михаил Ножкин, народный художник России Сергей Харламов, главный научный сотрудник института мировой литературы имени Горького Виктор Гуминский, критик и литературовед Анатолий Фоменко, председатель правления художественного фонда «Бородино» Виктор Лапкин и другие известные представители общественных и политических организаций, журналисты, учёные.



В разные годы лауреатами премии становились киноактёр кинорежиссёр Никита Михалков, композитор Александра Пахмутова. Из иркутян победителями конкурса в разных номинациях становились Валентина Сидоренко, Любовь Московенко и Виктор Токарев.



- Историко-приключенческая повесть «Иркутский драгун Лёшка и его друзья» была написана в 2012 году, переиздана в 2021 году в составе трёхтомника произведений писателя. За эту книгу в 2013 году Юрий Баранов стал лауреатом международной литературной премии имени П. П. Ершова в номинации «Лучшие стихи или проза для детей и юношества», - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

