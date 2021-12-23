Два показа должны были состояться сегодня
Показы спектакля «Маугли» (0+) в Бурятском драмтеатре, которые планировались 23 декабря в 13.30 и 15.00, отменили. Причина – авария на ТЭЦ-1 и понижение температуры в театре отменены, сообщает пресс-служба театра.
По обмену и возврату билетов зрителей просят обратиться в кассу театра.
В Улан-Удэ отменили показы спектакля из-за аварии на ТЭЦ-1
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Право выхода на пенсию в 2022-м получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 лет
Завершается первый этап необычного строительства в Кяхтинском районе
Два показа должны были состояться сегодня
Дом высотой в девять этажей
В России за 9 месяцев заключено более 700 тысяч браков
Рособрнадзор не планирует упрощение школьного экзамена
Мэрия Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 закупила тепловые приборы оптом
«Ночь в театре» длилась более 4,5 часов и впечатлила зрителей
Горожане оценили стихотворение бурятского режиссёра о наболевшем
В специальном проекте участвуют три частные медицинские организации
В колонии прошёл конкурс снежных городков
В городе подготовлено 10 пунктов временного размещения
Жители разных городов страны следят за событиями в столице Бурятии
Минздрав готовит резервный коечный фонд в связи с аварией на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ проезд в автобусах станет дороже на 1 рубль, а в пригородном районе – сразу на 5