В Улан-Удэ отменили показы спектакля из-за аварии на ТЭЦ-1

Два показа должны были состояться сегодня



Показы спектакля «Маугли» (0+) в Бурятском драмтеатре, которые планировались 23 декабря в 13.30 и 15.00, отменили. Причина – авария на ТЭЦ-1 и понижение температуры в театре отменены, сообщает пресс-служба театра.



По обмену и возврату билетов зрителей просят обратиться в кассу театра.

