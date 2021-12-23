Дом высотой в девять этажей
В Чите завершилось строительство жилого дома по улице Томская. Это первый построенный жилой дом, при строительстве которого денежные средства граждан привлекались с использованием эскроу-счетов, сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкальского края.
- Счета эскроу - это отдельный вид счетов в банках. На эти счета дольщики переводят деньги за квартиру в новостройке по договору участия в долевом строительстве. Вся сумма хранится на счете эскроу в банке до тех пор, пока застройщик не начнет сдавать квартиры. Пока дом не готов, получить доступ к этим деньгам нельзя — придется строить за свои или брать кредиты. Этот способ финансирования должен защитить дольщиков, - заявила начальник отдела по контролю в сфере долевого строительства Оксана Прокопьева.
Госинспекция Забайкальского края провела итоговую проверку, нарушений не выявила и выдала заключение о соответствии дома требованиям проектной документации.
Отмечается, девятиэтажный дом размещает 135 квартир и делится на три секции.
В настоящий момент в Забайкальском крае возводят ещё восемь домов с помощью эскроу-счетов.
В Забайкалье впервые построен дом с помощью эскроу-счетов
Общество, Фото:
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