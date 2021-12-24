Победители и призёры получат ценные призы
Жителей Бурятии приглашают принять участие в традиционном интернет-конкурсе «Гости у моей кормушки».
Участникам нужно будет смастерить и разместить кормушку для птиц в парке, саду или около дома. Для её изготовления рекомендуется использовать экологически чистые материалы. Также кормушка должна иметь надёжное крепление, которое не нанесёт вред дереву.
Кроме этого, кормушку необходимо будет регулярно наполнять, а также фотографировать или снимать видеосюжеты о «посетителях» птичьей столовой. Своими публикациями нужно делиться каждую пятницу в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».
Конкурс проводится по 25 марта 2022 года. Итоги будут подведены в международный день птиц – 1 апреля 2022 года.
Победители и призёры будут определены по нескольким номинациям:
- «Поможем вместе» (коллективное наблюдение – классы школ, группы детских садов, детские объединения, ТОСы, организации и другие);
- «Гостеприимный хозяин» (личное наблюдение участника);
- «Лучшая семейная кормушка».
Всех их наградят дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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В Бурятии стартовал конкурс «Гости у моей кормушки»
Общество, Фото:
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