В России выросло количество браков и разводов

В России за 9 месяцев заключено более 700 тысяч браков



По данным Минюста России, за первые девять месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 721 077 браков, в то же время возросло количество и разводов.



- В частности, за первые девять месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 721 077 браков. Это почти на 140 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года — тогда узами брака скрепили свои отношения 581 320 пар, - сообщает Лента.ру.



В то же время в российском Минюсте отметили, что с января по сентябрь 2021 года число разводов составило 481 176, что практически на 80 тысяч больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.



По данным ЗАГСа Бурятии, за 9 месяцев 2021 год заключено браков около четырех тысяч. Развелось 3308 пар. Согласно статистическим данным, в Бурятии развелось меньше на более чем 600 пар по сравнению с прошлым годом.



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