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Якутские всадники добрались до Иркутской области

Якутские всадники добрались до Иркутской области
Общество,  Фото:northern_nomadsykt
Завтра они планируют доехать до столицы региона

В Иркутскую область прибыли участники конного перехода Оймякон – Москва. Он посвящён столетию образования Якутской АССР, которое будет отмечаться в 2022 году.

Сейчас путешественники находятся на территории Шелеховского района, завтра, 24 декабря, они планируют быть в Иркутске. Группа, совершающая такой длительный переход, состоит из четырёх человек, четырёх якутских лошадей и одной машины сопровождения.

- В Иркутской области мы планируем остановиться до окончания новогодних каникул – лошадям необходимо восстановиться. Конный переход на такое большое расстояние требует значительных физических сил, - рассказал один из участников похода Дугуйдан Винокуров.

Участники похода будут размещены в гостинице Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. Лошадям будет обеспечен постой и корма.

Конный поход Оймякон – Москва начался 5 марта этого года. Он проходит при поддержке правительства Якутии, Русского географического общества, а также на пожертвования частных лиц. Протяжённость маршрута составляет около десяти тысяч километров, он пройдёт по территории 15 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Напомним, ранее участники конного перехода побывали в Бурятии. Здесь они посетили Пандито Хамбо-ламу Дамбу Аюшеева.
Якутия Иркутская область

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