В Забайкалье поступает племенной скот

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкальского края

Бараны и бычки приобретены местными фермерскими хозяйствами



Более 100 баранов-производителей доставили 22 декабря автотранспортом в Читу в Забайкальский центр племенного животноводства из Ставропольского края и Волгоградской области.



- В общей сложности поступило 109 голов животных четырёх пород: российский мясной меринос, джалгинский меринос, бараны северокавказской мясошерстной и эдильбаевской пород. Годовалые бараны приобретены ведущими племенными репродукторами и фермерскими хозяйствами из Читинского, Борзинского, Оловяннинского, Забайкальского, Агинского, Дульдургинского и Могойтуйского районов, - рассказала директор предприятия Галина Бронникова.



По её словам, бараны перенесли дорогу хорошо и 23 декабря их начнут забирать хозяйства. По прибытии на стоянки, в течение трёх недель они будут находиться на карантине.



Бараны-производители приобретены в рамках комплексной программы по развитию овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года. Всем хозяйствам частично просубсидируют затраты на покупку племенных животных, завезённых из-за пределов региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.



По информации государственной ветеринарной службы края, хозяйство фермера из Агинского района пополнится племенными животными. Трёх годовалых бычков герефордской породы закупили в Алтайском крае для разведения и улучшения продуктивных качеств животных.



- Скот прошел карантинные мероприятия. Животные клинически и лабораторно здоровы. На следующей неделе они будут в Забайкалье, - пояснил начальник районной ветстанции Саян Сандаков.



Ветврачи отмечают, что работу по улучшению генетического потенциала сельскохозяйственных животных необходимо проводить один раз в пять лет. Такая работа позволит улучшить здоровье животных и обеспечить хорошее потомство для формирования продуктивного стада.

