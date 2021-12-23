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Полигоны Бурятии впервые оборудовали мишенями высокой реалистичности

Полигоны Бурятии впервые оборудовали мишенями высокой реалистичности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, орудий и техники

Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, имитирующие автомобили

На полигонах Восточного военного округа в Бурятии прошла модернизация полигонного оборудования. Впервые установлены новые мишени, позволяющие создать реалистичную обстановку современного боя.

- Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, огневых средств и бронетехники с нанесённой объёмной графикой на материале из ПВХ. Они позволят лучше подготовить военнослужащих при выявлении целей на условном поле боя, - сообщает пресс-служба ВВО.

Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, имитирующие автомобили типа пикап, и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве, используемом «противником». Поражать такие мишени планируется с дистанции в 500 метров.
Бурятия военнослужащие армия полигон военные учения ВВО

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