Полигоны Бурятии впервые оборудовали мишенями высокой реалистичности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, орудий и техники



Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, имитирующие автомобили



На полигонах Восточного военного округа в Бурятии прошла модернизация полигонного оборудования. Впервые установлены новые мишени, позволяющие создать реалистичную обстановку современного боя.



- Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, огневых средств и бронетехники с нанесённой объёмной графикой на материале из ПВХ. Они позволят лучше подготовить военнослужащих при выявлении целей на условном поле боя, - сообщает пресс-служба ВВО.



Для подготовки гранатометчиков и снайперских пар установлены специальные мишени, имитирующие автомобили типа пикап, и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве, используемом «противником». Поражать такие мишени планируется с дистанции в 500 метров.

